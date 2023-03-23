Icon

سبب فقدان البعض لبهجة رمضان Icon الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية Icon مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك على هواتفه Icon لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن Icon الحمدان: عام الشعر العربي لغة ثقافية عالمية Icon ميليشيا الحوثي تعدم يمنيًا وتسحل جثته Icon تحذير من كسر الصيام على القهوة Icon عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف Icon خيارات جديدة لـ الصندوق العقاري بمنتج البناء الذاتي Icon وزير السياحة: توطين القطاع لا يقبل النقاش أو التأجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
القبض على مشتبه به سوداني الجنسية

فيديو يوثق لحظة إضرام النار في مُصلي بريطانيا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
فيديو يوثق لحظة إضرام النار في مُصلي بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشرت مقاطع فيديو توثق لحظة خروج المواطن الباكستاني Mohammed Rayaz من مسجد أدى فيه الصلاة في بريطانيا ليلقى مصيره بإضرام النار على يد شخص مجهول.

حادث مروع

وكان المواطن الباكستاني يصلي بأحد مساجد منطقة Edgbaston المقيم فيها منذ زمن طويل بمدينة برمنغهام البريطانية، وعاد مشيًا إلى بيته القريب، فاستوقفه مار مثله على الرصيف، وسأله عما إذا كان يتحدث اللغة العربية.

أجابه رياز، البالغ 70 عامًا، أنه يتكلم الغوجاراتية والأردية فقط. إلا أن السائل فاجأه بما لم يكن يحتسب، رشّه بمادة غير معروفة، وأشعل فيه النار، ثم لاذ فرارًا من المكان، وتركه يصرخ ويتلوى من الألم بعتمة الليل، فسمع ابنه استغاثاته وأسرع إليه مع أفراد من العائلة، اهتموا بأمره واتصلوا بالشرطة، وطلبوا سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى، وجد أطباؤه أن الحروق شملت ذراعيه وصدره ووجهه، ويصعب عليه فتح عينيه بسبب التورم إلا أن حياته غير مهددة، بحسب أحدث تقرير طبي عنه مساء أمس الأربعاء.

اعتقال المشتبه به

واعتقلت الشرطة مشتبهًا به، ورد عنه بوسائل إعلام محلية، أنه سوداني الجنسية، وحاصره المصلون عندما وصل لأداء الصلاة في المسجد الذي اعتاد على ارتياده منذ أواخر فبراير الماضي، ووجدوه شبيهًا جدًا بمن صورته كاميرا للمراقبة العامة بالشارع، يتحدث إلى الباكستاني ثم يشعل بملابسه النار.

والجديد عن المحروق الباكستاني أنه مدير مدرسة متقاعد، وموصوف من سكان المنطقة بأنه واحد من أعمدة المجتمع فيها، وأنه كان يعمل في مزرعة لتربية الدجاج قبل تقاعده، وبأنه محترم وهادئ إلى أقصى حد. لا مشاكل له مع أحد. معتدل التدين، يظهر 5 مرات في المسجد كل يوم وأن الشرطة ربطت الهجوم عليه بحادث مماثل في حي Ealing السكني بلندن، حيث تم إضرام النار بمصل عمره 82 عاماً في 27 فبراير الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق
السعودية اليوم

خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على...

السعودية اليوم
رفع الميزانية العسكرية للصين لتصبح الثانية عالميًا
العالم

رفع الميزانية العسكرية للصين لتصبح الثانية عالميًا

العالم
مصابة بالتأتأة: فقدت النطق بعد تعنيف معلمة
السعودية اليوم

مصابة بالتأتأة: فقدت النطق بعد تعنيف معلمة

السعودية اليوم
طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد للاعب
العالم

طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد...

العالم
حكم بريطاني ينتصر لضحايا انفجار مرفأة بيروت
العالم

حكم بريطاني ينتصر لضحايا انفجار مرفأة بيروت

العالم
أكبر مهرجان لـ آلة العود في العالم الشهر المقبل
السعودية اليوم

أكبر مهرجان لـ آلة العود في العالم...

السعودية اليوم
مواطن يضحي بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من سيول عارمة بجازان
السعودية اليوم

مواطن يضحي بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من...

السعودية اليوم