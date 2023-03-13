فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب 17 عامًا

شهدت محافظة المنوفية في مصر احتفال أسرة بعودة نجلهم المفقود إليهم مرة أخرى بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك بسبب صورة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فرحة لا توصف

ولم تدخر أسرة الشاب ناصر جهدًا للبحث عنه طوال هذه السنوات، حتى أنها نشرت صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتواصل والده مع إحدى صفحات البحث عن الأطفال المفقودين، وساعدوه في العثور على نجله مؤكدين أنه متواجد في محافظة القاهرة على حد قوله لوسائل إعلام محلية.

وأكد الحاج سمير والد الشاب العائد أنه منذ اللحظة الأولى التي فقد فيها نجله لم تكن لديه القدرة على التفكير في أمور الحياة أو النوم، وعن لحظة لقائه بنجله في القاهرة قال: ما كنتش مصدق بعد 17 سنة أشوفه تاني.. فرحتي ما تتوصفش.. دموعي نزلت مني أول ما شفته وقلبي قالي إنه ابني.

كيف تاه عن والديه؟

وأوضح ناصر الشاب العائد إلى أسرته، أنه تغيب منذ أن كان في سن العاشرة، حيث كان يعمل نجارًا في إحدى الورش، واستقل القطار إلى القاهرة، موضحًا أن إحدى الأسر تولت رعايته حتى أصبح شابًا.

وأضاف أنه لم يكن يعلم بموعد لقاء أسرته، لكنه سعد بذلك رغم أنه لم يتعرف على والديه إنما تعرف على شقيقه أحمد، وأشار إلى أنه كان يعمل ليلاً ونهارًا في مطبعة، وعاش في سكن مستقل، وفره له صاحب العمل، لكسب قوت يومه.