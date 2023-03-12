فيصل بن بندر: طيران الرياض ترفع الاستدامة المالية لقطاع الطيران وتعزز التنافسية

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض” كناقل جوي وطني جديد.

وقال الأمير فيصل بن بندر إن ذلك يأتي امتداداً لما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث سيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تطوير قطاع النقل، وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والإسهام في توفير مزيد من فرص السياحة والزيارة للمملكة، لتكون الرياض بوابة للعالم في الربط بين مختلف القارات، وجذب حركة المسافرين الدوليين، بما يدعم خطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة ما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي.

الطاقة الاستيعابية للنقل

وأضاف أن الشركة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وزيادة حركة المسافرين، والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهو ما سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه سمو أمير الرياض باستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران من خلال مطار الملك سلمان الدولي وطيران الرياض، التي تهدف إلى رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وسأل سموه المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.