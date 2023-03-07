فيصل بن بندر يدشن بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان

دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم الثلاثاء، بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان.

فيديو | أمير الرياض يدشن بوابة "كبار المحسنين" في منصة إحسان #الإخبارية pic.twitter.com/VeikMLLPWL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

من جانب آخر، أعلنت منصة إحسان عن اكتمال التبرعات لمشروع السلام الوقفي في المدينة المنورة، بعد مرور 30 دقيقة فقط من فتح باب التبرعات.

فيديو | في أقل من 30 دقيقة.. اكتمال تبرعات مشروع السلام الوقفي في المدينة المنورة#الإخبارية pic.twitter.com/vbzgzQU0TZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

تكريم كبار المانحين

وكرم أمير منطقة الرياض، كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه منصة إحسان في العاصمة الرياض، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

فيديو | منصة "إحسان" تكرم أصغر متبرع ومتبرعة#الإخبارية pic.twitter.com/ZZuW3ty4Qi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

ويأتي الحفل سعيًا من منصة إحسان إلى تقدير إسهامات أهل الخير بالمملكة، وذلك في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، من دعم للعمل الخيري، كما سيتم استعراض أثر هذه التبرعات الخيّرة التي وصل نفعها إلى أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة في أنحاء المملكة.