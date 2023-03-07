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اكتمال التبرعات لمشروع السلام الوقفي في المدينة المنورة

فيصل بن بندر يدشن بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
فيصل بن بندر يدشن بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان
المواطن - فريق التحرير

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دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم الثلاثاء، بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان.

من جانب آخر، أعلنت منصة إحسان عن اكتمال التبرعات لمشروع السلام الوقفي في المدينة المنورة، بعد مرور 30 دقيقة فقط من فتح باب التبرعات.

تكريم كبار المانحين

وكرم أمير منطقة الرياض، كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه منصة إحسان في العاصمة الرياض، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي الحفل سعيًا من منصة إحسان إلى تقدير إسهامات أهل الخير بالمملكة، وذلك في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، من دعم للعمل الخيري، كما سيتم استعراض أثر هذه التبرعات الخيّرة التي وصل نفعها إلى أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة في أنحاء المملكة.

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