فيصل بن بندر يكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان بجوائز تتجاوز 3 ملايين ريال

برعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ونيابةً عنه، حضرَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفلَ الفائزين في مسابقة الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية- بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أمانة المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

وقالَ سموُّ أميرِ الرياض – في تصريح صحفي-: “أتشرَّف بإنابة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، بحضور هذه المسابقة الشريفة والكريمة”، مؤكدًا أن هؤلاء الرجال الذين ختموا القرآن وحفظوه وتنافسوا عليه حقَّقُوا خيري الدنيا والآخرة.

وأعرب سموُّه عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمنيًا لجميع الفائزين المزيد من التوفيق والنجاح.

فقرات متنوعة

واشتمل الحفل على فقرات عدة؛ تمثَّلت في عرض نماذج من التلاوات بقراءات متعددة للمتسابقين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الجائزة تضمَّنَ معلومات وإحصائيات عن الدورة الحالية، بعدها ألقيت كلمة المتسابقين، نوهوا خلالها بالرعاية الكريمة لخادمِ الحرمين الشريفين للجائزة ودعمه – حفظه الله – لحفظة كتاب الله في مسيرتهم القرآنية بتشجيعهم وإكرامهم وتحفيزهم لحفظ كتاب الله الكريم على مدى أكثر من أربعة وعشرين عامًا، كما قدَّموا شكرَهم لسموِّ أميرِ منطقة الرياض، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الجهود للعناية بالقرآن الكريم وتشجيع أبناء وبنات الوطن على حفظ القرآن الكريم والعناية بتنظيم المسابقة المحلية على أكمل وجه، وبصورة متميزة، سائلين الله المولى أن يجزيَهم خير الجزاء.

وألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كلمةً رحَّب فيها بصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أن رعايةَ ودعمَ خادمِ الحرمين الشريفين – أيده الله – لهذه المسابقة تؤكد حرصه واهتمامه وعنايته بكتاب الله تعالى، منوهاً بما حققته هذه المسابقة منذ انطلاقتها وأنها أضحت معلمًا من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده.

جوائز المسابقة

وقدَّم معاليه التهنئةَ للمتنافسين في هذه المسابقة من بداية تصفياتها الأولية في مناطق المملكة، الذين بلغ عددهم أكثر من (3000) متسابق ومتسابقة، حيث تأهل منهم (58) متسابقًا و (47) متسابقةً للتصفيات النهائية، كما خص معاليه التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة وعددهم (18) فائزًا، و(18) فائزةً، حيث بلغ مجموع جوائزهم (3.366.000) ريال.

وفي نهاية الحفل كرَّم سموُّ أميرِ منطقة الرياض، أعضاء لجنة التحكيم، والفائزين في فروع المسابقة الستة بجوائز نقدية تتجاوز 3.000.000 ريال مع درع التميز، كما تسلَّم سموُّه هديةً تذكاريةً، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.