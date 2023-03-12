فيصل بن فرحان: أتطلع للقاء وزير خارجية إيران قريبًا

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كشف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات، موضحًا: “نأمل فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار”.
وأردف فيصل بن فرحان في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أنه يتطلع للقاء وزير خارجية إيران قريبًا بناء على ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران التزامها بما اتفقنا عليه.
وقال وزير الخارجية: إن للمملكة وإيران والصين مصلحة مشتركة في تهيئة بيئة إقليمية يسودها السلم والأمن والاستقرار.
واسترسل، أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة، موضحًا أن “استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلقنا بلا شك”.
وكشف فيصل بن فرحان عن أن المملكة تستعد لاستئناف العلاقات مع إيران خلال الشهرين المقبلين.