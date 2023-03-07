فيصل بن فرحان: ملتزمون باستقرار سوق النفط

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أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، التزام المملكة باستقرار سوق النفط.
وأضاف ابن فرحان، أن وزير الطاقة يرى أن لا حاجة لتغييرات بالإنتاج، بحسب وكالة رويترز.
وفي وقت سابق، رأى وزير الخارجية، أن هناك إمكانية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بالمفاوضات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مقابلة له مع موقع بلومبيرج على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا: إن المملكة تعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرًّا نسبيًّا، حسبما ذكرت قناة العربية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأكثر نشاطًا في المنطقة، بينما الصين تعتبر شريكًا تجاريًّا مهمًّا أيضًا للمملكة.