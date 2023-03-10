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أكد سعي المملكة لخدمة مصالح الدول وحماية أمنها

فيصل بن فرحان: ننظر بتفاؤل للمستقبل بإقامة علاقات مع إيران

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
فيصل بن فرحان: ننظر بتفاؤل للمستقبل بإقامة علاقات مع إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، مساء اليوم الجمعة، أن الاتفاق مع إيران جاء نتيجة لمحادثات استمرت عامين أسفرت عن تفاهمات مبنية على حسن الجوار.

وأضاف وزير الخارجية، في حواره لـ”العربية”، أن المملكة  تنظر بتفاؤل للمستقبل وتعمل على توطيد العلاقات مع إيران، مشيرًا إلى أن المملكة تطمح في خدمة مصالح جميع دول المنطقة وحماية أمنها.

رؤية المملكة

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار.

وأوضح وزير الخارجية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك يأتي حرصًا من المملكة على تكريس الحلول السياسي في المنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة تجعل من الضرورة أن تتشاركها الدول سويًّا لبناء نموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوب المنطقة.

اتفاق عودة العلاقات

يأتي هذا بعدما أعلنت المملكة وإيران اليوم توصلهما إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وقال بيان مشترك بين المملكة وإيران والصين: إن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في بكين، يتضمن عقد وزيري خارجية السعودية وإيران اجتماعًا لتفعيل تلك الخطوات وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وأضاف البيان الثلاثي، أن طهران والرياض اتفقتا أيضًا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

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