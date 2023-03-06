Icon

تأخر 2400 رحلة جوية بأمريكا وإلغاء 85 بسبب مشاكل بالرادار Icon فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات والشراكة Icon مصلح آلي ومحاكم مرورية قريبًا بالسعودية Icon غرق مركب مصرية بنهر النيل وجاري البحث عن المفقودين Icon سعوديات ينشئن أول دار نشر بطاقم عمل نسائي في المملكة Icon البنك الدولي يوقف العمل مع تونس Icon مستوطنون يهاجمون حوارة مجددًا وإصابة عدد من الفلسطينيين Icon السمنة تسبب 50 مرضًا Icon الإضرابات تتسبب بإغلاق 3 محطات للغاز بفرنسا Icon ترتيب دوري روشن بعد خسارة الهلال ضد الفتح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات والشراكة

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات والشراكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

أوجه الشراكة

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية- الأوكرانية)، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود، والمستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
السعودية اليوم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519...

السوق
اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما
العالم

اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

العالم
الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية
العالم

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

العالم
شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ
أخبار رئيسية

شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير...

أخبار رئيسية