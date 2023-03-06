فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات والشراكة

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية- الأوكرانية)، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود، والمستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.