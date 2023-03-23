فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.