ختام الجولة الـ19 بدوري روشن بمباراتين السبت معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا 3 أعراض مقلقة تُنذر بمشاكل في السمع فيصل فجر سلاح الوحدة بدوري روشن انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكيا بعد 23 يومًا المرور: تقيدوا بـ 5 متطلبات قبل السفر بالمركبة بوتين: ما حدث في بريانسك الحدودية عمل إرهابي إحصائية تُحفز الفتح والطائي 5 مخالفين في قبضة الأمن لحيازتهم حطبًا محليًا كواليس اكتشاف الممر السري لـ هرم خوفو
يُقدم النجم المغربي فيصل فجر مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي، قبل مواجهة الهلال اليوم.
وساهم فيصل فجر صاحب الـ34 عامًا، في 5 من آخر 12 هدفًا سجله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي، ليكون اللاعب الأبرز في صفوفه بعد مرور 18 جولة
ويحتل فيصل فجر المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 42 فرصة، ويتصدر قائمة الأكثر لعبًا للعرضيات بـ140 عرضية.
ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.