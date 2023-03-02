فيصل فجر سلاح الوحدة بدوري روشن

يُقدم النجم المغربي فيصل فجر مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي، قبل مواجهة الهلال اليوم.

تألق فيصل فجر

وساهم فيصل فجر صاحب الـ34 عامًا، في 5 من آخر 12 هدفًا سجله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي، ليكون اللاعب الأبرز في صفوفه بعد مرور 18 جولة

ويحتل فيصل فجر المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 42 فرصة، ويتصدر قائمة الأكثر لعبًا للعرضيات بـ140 عرضية.

مواجهة الوحدة ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.