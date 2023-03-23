فيصل فجر يخطف الأنظار مع الوحدة

يسير النجم المغربي فيصل فجر بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق فيصل فجر

وانضم فيصل فجر إلى صفوف الوحدة في يونيو الماضي، ليخطف الأنظار بمستواه الثابت وتمريراته القاتلة، ويصبح واحدًا من أبرز لاعبي الوسط ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح فيصل فجر في صناعة 5 أهداف من أصل 18 هدفًا سجلهم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وصنع 44 فرصة، كما ينفرد بصدارة الأكثر لعبًا للعرضيات في دوري روشن السعودي برصيد 164 عرضية.

وتأمل الجماهير في مواصلة تألق النجم المغربي بعد فترة التوقف الدولي الحالية، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ومساعدته في البقاء بدوري المحترفين في الموسم القادم.

الوحدة في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات دوري روشن السعودي، يوم 5 أبريل المقبل، بمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الـ22.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 7 مرات، وخسر 9 لقاءات.