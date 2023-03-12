Icon

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية Icon جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تواصل السلطات جهود الإنقاذ

فيضانات غير مسبوقة في أستراليا الأسوأ منذ 2011

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
فيضانات غير مسبوقة في أستراليا الأسوأ منذ 2011
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتوقع خبراء بيئيون أيامًا أسوأ من الاضطرابات المناخية في أستراليا نتيجة استمرار الفيضانات غير المسبوقة المرافقة لظاهرة لانينا التي تضرب البلاد بقوة منذ أسابيع.

الفيضانات الأسوأ منذ 2011

وتواصل السلطات الأسترالية جهود الإنقاذ، بعدما أجبرت الفيضانات عدة بلدات على إخلاء سكانها بعد ارتفاع منسوب المياه بسرعة غير متوقعة، وبحسب مكتب الأرصاد الجوية، التابع للحكومة، فإن الفيضانات في بلدة بوركيتاون، في خليج كاربنتاريا كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث تجاوزت مستويات الأنهار مستوى الفيضان البالغ 6.78 متر في مارس 2011.

ونقلت قناة آيه بي سي التلفزيونية الأسترالية بيانا لشرطة كوينزلاند قالت فيه، إنه سيتم فصل الكهرباء عن المنطقة الواقعة بشمال غرب كوينزلاند، في الوقت الذي تعرضت فيه شبكات الصرف الصحي في البلدة لمخاطر.

فيضانات غير مسبوقة في أستراليا

لانينا تضرب بقوة

وبحسب موقع سكاي نيوز فإن هذه الفيضانات تأتي بسبب ظاهرة لانينا، وهي خاصة بانخفاض درجة حرارة البحر، وهي الظاهرة التي لها جانب آخر حال ارتفاع درجة حرارة البحر تعرف بـالنينو.
وسببت لانينا  اضطرابات مناخية منذ سنوات بعدما دخلت أستراليا في حزام الظاهرة التي تهدد بمزيد من الأوضاع المناخية السيئة، ودور الظاهرة في الفيضانات أنها تسبب زيادة كمية الأمطار، وزيادة معدلات الأعاصير، خاصة المدارية، ما ينتج عنه فيضانات تصل لدرجة التدمير.
ما حدث في أستراليا نجم عنه تجاوز مستوى نهر ألبرت الرقم القياسي الذي سجله في مارس 2011 ويبلغ 6.78 أمتار.

وبشكل عام فإن التغيرات المناخية التي تضرب العالم سببت انعكاسات خطيرة جدًا على كل جوانب الحياة، وأفرزت ظواهر كالفيضانات العاتية والتصحر، خاصة في منطقة حوض المتوسط الشرقي وجوانبها.

وحولت الفيضانات مناطق واسعة من المدن إلى بحيرات ولم تعد تظهر سوى قمم الأشجار، كما أعلنت الشرطة أن حوالى نصف منازل قرية بوركيتاون غمرتها المياه وأنه بقي فيها نحو مئة شخص فقط بينما تم إجلاء الآخرين بمروحيات.

وقالت إدارة الإنقاذ والطوارئ الأسترالية إن النهر ارتفع إلى أكثر من سبعة أمتار ومن المتوقع أن يزداد ارتفاعه في الأيام المقبلة قبل أن تعود مستوياته إلى الشكل الطبيعي مرة أخرى بعد انتهاء ظاهرة لانينا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة