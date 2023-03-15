فيضانات مدمرة تجتاح عدة ولايات جنوب تركيا

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايتين دمرهما زلزال الشهر الماضي، في وفاة 5 أشخاص على الأقل، وزادت معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

BREAKING 🇹🇷 : Devastating floods hit #Şanlıurfa city of #Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/W5IECZYmbt — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) March 15, 2023

وقال نعمان خطيب أوغلو محافظ إقليم أديامان، إن شخصًا توفي في بلدة توت جنوب شرقي تركيا، حيث جرفت المياه منزلًا تقيم فيه مجموعة من الناجين من الزلزال، ولا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، قال صالح أيهان حاكم ولاية شانلي أورفه لتلفزيون هابر ترك، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وفقد اثنان من رجال الإنقاذ من جراء الفيضانات، وأظهرت لقطات تلفزيونية من شانلي أورفة مياه الفيضانات تتدفق على طول الشارع وتجرف السيارات.

إجلاء مئات الأشخاص

وأجلت السلطات التركية مئات الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفه، حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد ذكر تليفزيون هابر ترك أن السلطات أجلت أيضًا العديد من المرضى من أحد المستشفيات.

حصيلة وفيات زلزال تركيا

وضرب زلزال مدمر أجزاء من تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 52 ألف شخص غالبيتهم في تركيا، كما انهار أكثر من 200 ألف مبنى في تركيا أو تضررت بشدة.