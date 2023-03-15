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تسببت في 5 وفيات على الأقل

فيضانات مدمرة تجتاح عدة ولايات جنوب تركيا

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
فيضانات مدمرة تجتاح عدة ولايات جنوب تركيا
المواطن - فريق التحرير

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تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايتين دمرهما زلزال الشهر الماضي، في وفاة 5 أشخاص على الأقل، وزادت معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

وقال نعمان خطيب أوغلو محافظ إقليم أديامان، إن شخصًا توفي في بلدة توت جنوب شرقي تركيا، حيث جرفت المياه منزلًا تقيم فيه مجموعة من الناجين من الزلزال، ولا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، قال صالح أيهان حاكم ولاية شانلي أورفه لتلفزيون هابر ترك، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وفقد اثنان من رجال الإنقاذ من جراء الفيضانات، وأظهرت لقطات تلفزيونية من شانلي أورفة مياه الفيضانات تتدفق على طول الشارع وتجرف السيارات.

فيضانات مدمرة تجتاح عدة ولايات جنوب تركيا

إجلاء مئات الأشخاص

وأجلت السلطات التركية مئات الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفه، حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد ذكر تليفزيون هابر ترك أن السلطات أجلت أيضًا العديد من المرضى من أحد المستشفيات.

فيضانات مدمرة تجتاح عدة ولايات جنوب تركيا

حصيلة وفيات زلزال تركيا

وضرب زلزال مدمر أجزاء من تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 52 ألف شخص غالبيتهم في تركيا، كما انهار أكثر من 200 ألف مبنى في تركيا أو تضررت بشدة.

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