فيفا: اليوم يعود منتخب المغرب بعد معجزة مونديال 2022 اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة نجل ترودو يستقبل بايدن بدون حذاء وبجوارب متسخة مدافعو الاتحاد الأكثر إحرازًا للأهداف عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد التعليم تبدأ تطبيق مقرر المعرفة المالية ضمن مناهج مسارات الثانوية موعد الإفطار وأذان المغرب ثالث أيام رمضان بمختلف المناطق رئيس هيئة العقار: لسنا راضين عن ارتفاع الأسعار تدخل حكومي عقب عرض مسلسل فلوجة بتونس
تترقب الجماهير مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره البرازيلي، في أول ظهور لأسود الأطلس بعد التألق في نهائيات كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد البرازيل، عند الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، على ملعب طنجة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وسيتم إذاعتها عبر القناة الرياضية المغربية.
وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع المواجهة الودية المرتقبة، وعلق قائلًا: “اليوم نعود لمُشاهدة أسود الأطلس للمرة الأولى بعد مُعجزة كأس العالم 2022”.
وأضاف: “وليد الركراكي يرغب في إهداء نتيجة تاريخية للمغاربة أثناء مواجهة المنتخب المصنف أولًا على العالم البرازيل.. ما توقعاتك للنتيجة؟”.
ونشر حساب كأس العالم فيفا تصميم لملعب مباراة اليوم، وعلق قائلًا: “طنجة العالية.. ستحتضن القمة الكبيرة، مدينة تملك تنوعًا رائعًا ورونقًا سيُلقي بظلاله على الحدث الكبير المنتظر اليوم”.
وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد تألق خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وتفوق على الكبار، ليُنهي المونديال في المركز الرابع، وذلك في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.