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قبل مواجهة البرازيل على ملعب طنجة

فيفا: اليوم يعود منتخب المغرب بعد معجزة مونديال 2022

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
فيفا: اليوم يعود منتخب المغرب بعد معجزة مونديال 2022
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره البرازيلي، في أول ظهور لأسود الأطلس بعد التألق في نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب المغرب يُلاقي البرازيل

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد البرازيل، عند الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، على ملعب طنجة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وسيتم إذاعتها عبر القناة الرياضية المغربية.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

فيفا يحفز الجماهير

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع المواجهة الودية المرتقبة، وعلق قائلًا: “اليوم نعود لمُشاهدة أسود الأطلس للمرة الأولى بعد مُعجزة كأس العالم 2022”.

وأضاف: “وليد الركراكي يرغب في إهداء نتيجة تاريخية للمغاربة أثناء مواجهة المنتخب المصنف أولًا على العالم البرازيل.. ما توقعاتك للنتيجة؟”.

وليد الركراكي
الركراكي – المصدر @fifaworldcup_ar

ونشر حساب كأس العالم فيفا تصميم لملعب مباراة اليوم، وعلق قائلًا: “طنجة العالية.. ستحتضن القمة الكبيرة، مدينة تملك تنوعًا رائعًا ورونقًا سيُلقي بظلاله على الحدث الكبير المنتظر اليوم”.

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد تألق خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وتفوق على الكبار، ليُنهي المونديال في المركز الرابع، وذلك في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

منتخب المغرب
ملعب المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar
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