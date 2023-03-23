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ضمن منافسات كأس العالم 2022

فيفا: هل دفعت تسديدة الدوسري الأرجنتين نحو اللقب التاريخي؟

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
فيفا: هل دفعت تسديدة الدوسري الأرجنتين نحو اللقب التاريخي؟
المواطن - فريق التحرير

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استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات تألق سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد الأرجنتين.

فوز السعودية بتسديدة الدوسري

ونشر حساب كأس العالم فيفا، صورًا أثناء تسديدة الدوسري لكرة صاروخية في مواجهة التانجو، وعلق قائلًا: “لحظة توقف فيها الزمن.. هل كانت تسديدة سالم بمثابة الوقود الذي دفع الأرجنتين بقوة نحو اللقب التاريخي؟”.

سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد الأرجنتين
لحظة تسديد سالم – المصدر @fifaworldcup_ar

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم، وقال وليد: “خسارة الأرجنتين أمام السعودية جعلت من منتخب ميسي بطل لكأس العالم”، وكتب آخر: “سالم الدوسري التاريخ كله لاعب عالمي”، وقالت ورد: “أجمل ذكريات”.

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قد بدأ مشواره في مونديال قطر 2022، بتحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري وسالم.

سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد الأرجنتين
لحظة تسديد سالم – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز منتخب الأرجنتين باللقب

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز بلقب كأس العالم على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.

منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar
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