فيفا: هل دفعت تسديدة الدوسري الأرجنتين نحو اللقب التاريخي؟

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استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات تألق سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد الأرجنتين.
ونشر حساب كأس العالم فيفا، صورًا أثناء تسديدة الدوسري لكرة صاروخية في مواجهة التانجو، وعلق قائلًا: “لحظة توقف فيها الزمن.. هل كانت تسديدة سالم بمثابة الوقود الذي دفع الأرجنتين بقوة نحو اللقب التاريخي؟”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم، وقال وليد: “خسارة الأرجنتين أمام السعودية جعلت من منتخب ميسي بطل لكأس العالم”، وكتب آخر: “سالم الدوسري التاريخ كله لاعب عالمي”، وقالت ورد: “أجمل ذكريات”.
وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قد بدأ مشواره في مونديال قطر 2022، بتحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري وسالم.
ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز بلقب كأس العالم على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.