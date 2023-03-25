فيفا يُشيد بتألق سالم الدوسري مع الأخضر

يُقدم النجم سالم الدوسري مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

سالم الدوسري يتألق

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لسالم الدوسري، مشيدًا بالمستوى الذي يُقدمه مع الأخضر.

وعلق قائلًا: “ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات بقميص منتخب السعودية.. سالم الدوسري يواصل التألق بقميص الخضر بعد أن ألهمهم للفوز على أبطال العالم الأرجنتين في كأس العالم 2022″.

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قد بدأ مشواره في مونديال قطر 2022، بتحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري والدوسري.

خسارة السعودية ضد فنزويلا

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد فنزويلا وديًا بالأمس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وخسر الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فنزويلا بهدفين دون رد سجلهما جوزيف مارتينيز وسالومون روندون عند الدقيقتين 26 و34، فيما جاء هدف منتخب السعودية الأول لكرة القدم الوحيد عن طريق الدوسري عند الدقيقة 73.