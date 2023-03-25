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بعد تسجيله لهدف ضد مالاوي

فيفا يُشيد بتألق سالم الدوسري مع الأخضر

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
فيفا يُشيد بتألق سالم الدوسري مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم سالم الدوسري مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

سالم الدوسري يتألق

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لسالم الدوسري، مشيدًا بالمستوى الذي يُقدمه مع الأخضر.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

وعلق قائلًا: “ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات بقميص منتخب السعودية.. سالم الدوسري يواصل التألق بقميص الخضر بعد أن ألهمهم للفوز على أبطال العالم الأرجنتين في كأس العالم 2022″.

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قد بدأ مشواره في مونديال قطر 2022، بتحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري والدوسري.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

خسارة السعودية ضد فنزويلا

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد فنزويلا وديًا بالأمس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وخسر الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فنزويلا بهدفين دون رد سجلهما جوزيف مارتينيز وسالومون روندون عند الدقيقتين 26 و34، فيما جاء هدف منتخب السعودية الأول لكرة القدم الوحيد عن طريق الدوسري عند الدقيقة 73.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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