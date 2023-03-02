قابل طائر بجع في البر وكانت المفاجأة

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وثق مقطع فيديو متداول دفاع طائر البجع عن نفسه حينما وجد نفسه على البر لا يستطيع الهروب أو الطيران عندما ظهر رجل أمامها.
ويظهر مقطع الفيديو وجود طائر البجع الذي يقضي معظم وقته في المياه واقفًا في البر، فلم يجد مفرًا سوى أن يفتح فمه بطريقة دفاعية وبشكل تلقائي أمام الرجل.
من المعروف أن طائر البجع يقوم باصطياد الأسماك ويتغذى عليها، حيث تعد من ألذ الأطعمة المفضلة له.