قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم

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أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قراراً بتكليف كل من الأستاذ مرهف بن محمد المدني مساعدًا لوزير التعليم للتطوير والتحول، والأستاذ اياد بن عبدالرحمن القرعاوي مستشارًا ومشرفًا عامًا لمكتب الوزير.
وتضمن قرار وزير التعليم، تكليف مرهف المدني وعبد الرحمن القرعاوي اعتبارًا من تاريخ 11/9/1444هـ.
يأتي القرار بناءً على قرارات مجلس الوزراء، التي تتضمن استحداث وظيفة ترتبط بوزير التعليم باسم مساعد الوزير للتطوير والتحول والموافقة على تمديد العمل بالهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.
يذكر أن مرهف المدني وعبدالرحمن القرعاوي يمتلكان خبرات وواسعة في العمل الإداري بحكم عملهم السابق في شركة سابك.
“المواطن”، تهنئ الأستاذ مرهف المدني بتكليفه مساعدًا لوزير التعليم وعبدالرحمن القرعاوي مستشارًا للوزير وتتمنى لهما التوفيق في مهامهما الجديدة.