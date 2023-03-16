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بعد حرمان النادي من تسجيل الصفقات فترتين بجانب إيقاف كنو 4 أشهر

قانوني: تطبيق العقوبة على الهلال ومحمد كنو كان خاطئًا

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
قانوني: تطبيق العقوبة على الهلال ومحمد كنو كان خاطئًا
المواطن - فريق التحرير

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قال القانوني الرياضي يعقوب المطير: إن تطبيق العقوبة على الهلال واللاعب محمد كنو في قضية توقيعه لنادي النصر، كانت خاطئة على النادي واللاعب.

وتحدث المطير في برنامج ملعب SBC قائلًا: “الفيفا يُقر أن العقوبات تكون مشددة في حال كان الفسخ خلال الفترة المحمية، أما إذا كان فسخ العقد خارج الفترة المحمية، فالتعويضات والعقوبات تكون مخففة”.

وتابع المطير: “لا شك ومن وجهة نظري القانونية أن تطبيق العقوبة على الهلال ومحمد كنو كان قرارًا خاطئًا ولكن هذا الكلام أصبح من الماضي”.

وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا مطلع مايو الماضي وقبل عيد الفطر بيوم، بإيقاف كنو 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم وحرمان الهلال من قيد اللاعبين الجدد لفترتي انتقالات بسبب توقيع كنو على عقدين للتجديد مع الهلال والنصر في آن واحد، حيث بدأت تلك الأزمة في يناير من عام 2022.

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