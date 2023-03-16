قانوني: تطبيق العقوبة على الهلال ومحمد كنو كان خاطئًا

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قال القانوني الرياضي يعقوب المطير: إن تطبيق العقوبة على الهلال واللاعب محمد كنو في قضية توقيعه لنادي النصر، كانت خاطئة على النادي واللاعب.
#ملعب_SBC | مستشار القانون الرياضي: من وجهة نظري القانونية؛ تطبيق العقوبة على #الهلال و محمد كنو خاطئ. #قناة_SBC@Yaqoub_Almutair pic.twitter.com/DqU1hrPBuQ
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 15, 2023
وتحدث المطير في برنامج ملعب SBC قائلًا: “الفيفا يُقر أن العقوبات تكون مشددة في حال كان الفسخ خلال الفترة المحمية، أما إذا كان فسخ العقد خارج الفترة المحمية، فالتعويضات والعقوبات تكون مخففة”.
وتابع المطير: “لا شك ومن وجهة نظري القانونية أن تطبيق العقوبة على الهلال ومحمد كنو كان قرارًا خاطئًا ولكن هذا الكلام أصبح من الماضي”.
وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا مطلع مايو الماضي وقبل عيد الفطر بيوم، بإيقاف كنو 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم وحرمان الهلال من قيد اللاعبين الجدد لفترتي انتقالات بسبب توقيع كنو على عقدين للتجديد مع الهلال والنصر في آن واحد، حيث بدأت تلك الأزمة في يناير من عام 2022.