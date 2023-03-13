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بعد رد شكوى النصر ضد الهلال

قانوني : قرار لجنة الاحتراف لم ينفِ تهمة تحريض الهلال لـ محمد كنو

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
قانوني : قرار لجنة الاحتراف لم ينفِ تهمة تحريض الهلال لـ محمد كنو
المواطن - فريق التحرير

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قال القانوني الرياضي أحمد الأمير: إن قرار لجنة الاحتراف برد شكوى النصر ضد نادي الهلال في قضية محمد كنو، ما هو إلا كلام إنشائي ولم ينفِ التهمة عن الهلال بتحريضه للاعب على إنهاء عقده مع النصر.

وتحدث الأمير قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “كلام إنشائي في قرار الرفض، وطالما أن المدعى عليه لم يستطيع نفي تهمة التحريض فذلك يعني ثبوت التحريض، حسب قرار الغرفة، وما أورد فيه والذي تم تأييده من قبل مركز التحكيم بإجماع المحكمين، القرار قابل للاستئناف ومركز التحكيم هو من سوف يفصل فيه ويثبت خطأ التكييف القانوني”.

رد الشكوى في قضية محمد كنو

وذكرت لجنة الاحتراف في بيانها أنه تم رد الشكوى، لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال من قبل غرفة فض المنازعات ولعدم تقديم دليل على التحريض.

وأضافت اللجنة في بيانها: “عبء الإثبات في العقوبات الرياضية يكون على النادي الجديد الموقع مع اللاعب (نادي الهلال)، بينما عبء الإثبات في العقوبات التأديبية يكون على مدعي المخالفة (نادي النصر) وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقًا لما تقضي به القاعدة العامة”.

وتابعت اللجنة: “استدلال نادي النصر بقرار الغرفة على تحريض رئيس نادي الهلال ومديره التنفيذي لا يستقيم؛ لاختلاف عبء الإثبات بين العقوبات الرياضية والتأديبية”.

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