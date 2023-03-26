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بسبب العقوبات الموقعة عليه من الفيفا

قانوني محذرًا جماهير الأهلي: فريقكم مهدد بالهبوط !

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
قانوني محذرًا جماهير الأهلي: فريقكم مهدد بالهبوط !
المواطن - فريق التحرير

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وجه القانوني الرياضي يعقوب المطير رسالة تحذيرية إلى جماهير النادي الأهلي، بأن الراقي مهدد بالتهبيط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، بسبب العقوبات الموقعة عليه من الفيفا في الفترة الأخيرة.

وتحدث المطير في تصريحات لـ قناة SBC قائلًا: ” يجب على إدارة الراقي الخروج وتوضيح القضايا التي أُعلنت ضد الفريق والقضايا التي تم حلها، بالأمس كان أُعلن كلام عن قضايا وعقوبات ضد النادي بسبب دانكلير بيريرا واللاعب الكرواتي فيليب براداريتش”.

وأضاف المطير: ” أخشى على الراقي من خصم النقاط وربما يصل الأمر إلى التهبيط”.

وفي السياق ذاته، وجه الناقد الرياضي أحمد الشمراني، رسالة إلى إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، بضرورة كشف حقيقة القضايا التي رُفعت ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد العقوبات الأخيرة التي وقعت على الراقي بسببها.

رسائل إلى إدارة الأهلي

وقال الشمراني عبر حسابه في “تويتر” : ” ليس عيبًا ولا كارثة ولا خرقًا للأعراف ولا للقوانين، أن تُبين إدارة الأهلي من خلال المركز الإعلامي حقيقة هذه القضايا، ولا بأس أن تُبين الإجراءات المتخذة حيالها، بدلًا من الصمت المطبق فجمهوركم تاه، بين خبر وآخر وقضية وأخرى”.

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي رد على سؤال أحد متابعيه، بعدما سأل الأخير حول حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعد عقوبة جديدة وُقعت عليه من الفيفا أول أمس الجمعة.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “ما زال النادي بعيدًا عن عقوبة الخصم أو التهبيط، إذا ما تم تدارك الوضع وأثق في ذلك، من المهم أن يتم إلغاء قرار العقوبة الرياضية وهو المنع من التسجيل، أو على الأقل قبول التدابير لتأجيل العقوبة، ثم تسديد المطالبات المالية الحالية، لرفع بقية عقوبات المنع”.

غرامة 6 ملايين ريال

وكان الشيخي أعلن مسبقًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم الأهلي 6.75 ملايين ريال بجانب دفع 28 ألف ريال شهريًّا بشكل متكرر، وذلك بعد فسخ عقد المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا مع الفريق بشكل غير مشروع، كما أصدر الفيفا قرارًا بمنع النادي من التسجيل مع عقوبة المنع السابقة، بسبب قضية اللاعب براداريتش الذي كسب قضيته.

 

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