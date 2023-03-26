قانوني يُطالب مركز التحكيم بمعاقبة هوية مخففي مدة الإيقاف لـ فهد المولد

طالب القانوني الرياضي أحمد الأمير، مركز التحكيم الرياضي السعودي، بمعاقبة هوية من خفف مدة الإيقاف على اللاعب فهد المولد بعد إيقافه لمدة 18 شهرًا بسبب تهمة ثبوت تعاطيه للمنشطات.

#للتوضيح – مركز التحكيم مطالب بنشر القرار ونشر اسماء المحكمين الذين خففوا عقوبة اللاعب على أن يتم استبعادهم من قائمة المحكمين المعتمدة – بعد الاتفاق تم العودة الى تنفيذ نفس العقوبة التي فرضت على اللاعب من قبل لجنة المنشطات وخففها مركز التحكيم https://t.co/eESsaZaDjI — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) March 26, 2023

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “مركز التحكيم مُطالب بنشر القرار ونشر أسماء المحكمين الذين خففوا عقوبة مدة إيقاف اللاعب على أن يتم استبعادهم من قائمة المحكمين المعتمدة، بعد الاتفاق ثم العودة، إلى تنفيذ نفس العقوبة التي فُرضت على اللاعب من قبل لجنة المنشطات وخففها مركز التحكيم”.

تصرف مركز التحكيم تجاه عقوبة فهد المولد

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر في أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب ليحق له المشاركة رسميًّا، بعد أن كان موقوفًا بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لمدة سنة ونصف.

وكان جراح الظفيري وكيل المولد قال عبر حسابه في “تويتر” آنذاك: “وصلنا خطاب من كاس يُفيد باستئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية “وادا”، بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتخفيض عقوبة موكلنا المولد، وهذا إجراء روتيني ومتوقع، وسوف يقوم محامي اللاعب باستكمال الإجراءات القانونية، حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية، خلال الأسابيع القادمة”.

يذكر أن المولد كان غادر نادي الاتحاد لينضم نادي الشباب في صيف عام 2022.