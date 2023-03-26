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بعد قرار الإبقاء على عقوبته لمدة 18 شهرًا

قانوني يُطالب مركز التحكيم بمعاقبة هوية مخففي مدة الإيقاف لـ فهد المولد

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
قانوني يُطالب مركز التحكيم بمعاقبة هوية مخففي مدة الإيقاف لـ فهد المولد
المواطن - فريق التحرير

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طالب القانوني الرياضي أحمد الأمير، مركز التحكيم الرياضي السعودي، بمعاقبة هوية من خفف مدة الإيقاف على اللاعب فهد المولد بعد إيقافه لمدة 18 شهرًا بسبب تهمة ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “مركز التحكيم مُطالب بنشر القرار ونشر أسماء المحكمين الذين خففوا عقوبة مدة إيقاف اللاعب على أن يتم استبعادهم من قائمة المحكمين المعتمدة، بعد الاتفاق ثم العودة، إلى تنفيذ نفس العقوبة التي فُرضت على اللاعب من قبل لجنة المنشطات وخففها مركز التحكيم”.

تصرف مركز التحكيم تجاه عقوبة فهد المولد

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر في أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب ليحق له المشاركة رسميًّا، بعد أن كان موقوفًا بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لمدة سنة ونصف.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

وكان جراح الظفيري وكيل المولد قال عبر حسابه في “تويتر” آنذاك: “وصلنا خطاب من كاس يُفيد باستئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية “وادا”، بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتخفيض عقوبة موكلنا المولد، وهذا إجراء روتيني ومتوقع، وسوف يقوم محامي اللاعب باستكمال الإجراءات القانونية، حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية، خلال الأسابيع القادمة”.

يذكر أن المولد كان غادر نادي الاتحاد لينضم نادي الشباب في صيف عام 2022.

 

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