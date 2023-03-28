قتلى في هجوم بالسكين على مركز ديني بلشبونة

أعلنت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين في هجوم بسكين على مركز ديني في لشبونة واعتقال شخص أفغاني.

اعتقال مشتبه به

وأفادت وسائل الإعلام البرتغالية، في نبأ عاجل لها، بأنه قتل شخصين في هجوم بسكين في مركز للطائفة الإسماعيلية في لشبونة واعتقال أفغاني مشتبه به.