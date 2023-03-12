قتلى وجرحى في انفجار قوي بإيران

وقع انفجار قوي، اليوم الأحد، مدينة تبريز الإيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه سقط قتلى وجرحى جراء الانفجار.

سقوط قتلى

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز شمال غربي إيران، إن الانفجار الذي وقع في منطقة أبوريحان أسقط خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة في الحادث، كما دُمرت ثلاثة منازل سكنية بشكل كامل، ولحقت أضرار بالسيارات المحيطة بالمباني.

فيما لم يتم تحديد سبب الانفجار إلى الآن. لكن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه ألحق أضرارًا بالمباني المحيطة بموقع الحادث عوضًا عن المباني التي دمرت تمامًا.