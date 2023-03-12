Icon

أمطار غزيرة على القصيم والجوف Icon تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة Icon الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تدمير ثلاثة منازل سكنية

قتلى وجرحى في انفجار قوي بإيران

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ صباحاً
قتلى وجرحى في انفجار قوي بإيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع انفجار قوي، اليوم الأحد، مدينة تبريز الإيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه سقط قتلى وجرحى جراء الانفجار.

سقوط قتلى

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز شمال غربي إيران، إن الانفجار الذي وقع في منطقة أبوريحان أسقط خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة في الحادث، كما دُمرت ثلاثة منازل سكنية بشكل كامل، ولحقت أضرار بالسيارات المحيطة بالمباني.

فيما لم يتم تحديد سبب الانفجار إلى الآن. لكن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه ألحق أضرارًا بالمباني المحيطة بموقع الحادث عوضًا عن المباني التي دمرت تمامًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم