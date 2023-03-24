قتلى وجرحى في حريقين منفصلين بإسطنبول

كشفت السلطات في تركيا عن اندلاع حريق في فندق من سبعة طوابق بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن وفاة شخصين، ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

حريق منفصل

تزامن ذلك مع اندلاع حريق منفصل بمستشفى بمقاطعة أوسكودار في وقت مبكر اليوم الجمعة

ونُقل 109 مرضى إلى عيادات قريبة، بينهم 15 مريضًا في الرعاية المركزة، وفقًا لمكتب حاكم إسطنبول.

وفاة مريض

وتوفي أحد المرضى بالمستشفى جراء الحريق. ولم يتضح على الفور أسباب الحريقين.