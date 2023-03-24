Icon

أنشطة متنوعة ضمن فعاليات موسم رمضان بالرياض Icon قتلى وجرحى في حريقين منفصلين بإسطنبول Icon السديس: سخرنا كافة الإمكانات لخدمة قاصدي المسجد الحرام Icon بايرن ميونخ يُعلن تعيين توماس توخيل مدربًا حتى 2025 Icon مقيم في الجوف: رمضان في السعودية أكثر روحانية وترابطًا اجتماعيًا Icon لابورتا عن عودة ميسي: أبواب برشلونة مفتوحة Icon السديس: نجاح خطة الجمعة بامتياز وبتناغم مع القطاعات لإدارة الحشود بمعايير عالمية Icon الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر Icon الهلال الأكثر تمريرًا في دوري روشن Icon تنبيه من مخاطر تجاوز الحد الأقصى للاستهلاك اليومي من الكافيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أسفر عن وفاة شخصين ونقل ثلاثة مصابين للمستشفى

قتلى وجرحى في حريقين منفصلين بإسطنبول

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
قتلى وجرحى في حريقين منفصلين بإسطنبول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت السلطات في تركيا عن اندلاع حريق في فندق من سبعة طوابق بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن وفاة شخصين، ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

حريق منفصل

تزامن ذلك مع اندلاع حريق منفصل بمستشفى بمقاطعة أوسكودار في وقت مبكر اليوم الجمعة

ونُقل 109 مرضى إلى عيادات قريبة، بينهم 15 مريضًا في الرعاية المركزة، وفقًا لمكتب حاكم إسطنبول.

وفاة مريض

وتوفي أحد المرضى بالمستشفى جراء الحريق. ولم يتضح على الفور أسباب الحريقين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير
السعودية اليوم

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير

السعودية اليوم
السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV
السعودية اليوم

السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن...

السعودية اليوم
إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح
آخر الاخبار

إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

آخر الاخبار
صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين
حصاد اليوم

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

الرياضة
الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني
السعودية اليوم

الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك...

السعودية اليوم
حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش
العالم

حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش

العالم