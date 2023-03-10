قتلى وجرحى في هجوم على كنيسة بهامبورغ الألمانية

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أعلنت وسائل إعلام ألمانية، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، مساء الخميس، في هجوم على كنيسة بمدينة هامبورغ الألمانية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في حي ألستردورف بالمدينة، بالقرب من مركز لمنظمة “شهود يهوه” الدينية.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن مطلق النار تمكن من الفرار، ولم يتم القبض عليه بعد. ولم يعرف المزيد عن الحادث وملابساته على الفور.