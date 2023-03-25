قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني

أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف موكب وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري ومعه رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ تعز، بطائرة مسيرة في منطقة الكدحة بمحافظة تعز.

نجاة الوزير

وأوضح مراسل قناة روسيا اليوم، أن الهجوم وقع على الطريق من المخا إلى تعز، وأكدت مصادر نجاة الوزير ومن معه من المسؤولين وسقوط قتلى وجرحى بين أفراد الطاقم المرافق.

ونفذ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مساء أمس الجمعة، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي اللواء الركن سلطان البقمي، زيارة ميدانية لتفقد بعض وحدات القوات المشتركة في الساحل الغربي من البلاد.