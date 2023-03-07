قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية

قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء هجوم مسلح في محافظة ديالى، شرق العاصمة العراقية بغداد.

تفاصيل الهجوم

ووفقًا لوسائل الإعلام العراقية، انفجرت عبوة ناسفة، أعقبها هجوم بإطلاق أعيرة نارية استهدف المتواجدين للإسعاف ضمن قرية الهزينية.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، بحسب وسائل إعلام محلية.

عمليات قتل ممنهجة

وتشهد محافظة ديالى في العراق عمليات قتل ممنهجة تستهدف الأطباء والكفاءات العلمية، إضافة إلى افتعال نزاعات عشائرية وخلافات بين الأسر، وتتهم الكتل السياسية وميليشياتها المسلحة المسيطرة على المحافظة تنظيم داعش الإرهابي.

بيد أن الجميع يدرك أن من يمسك المحافظة ومنافذها الحدودية مع إيران ويقوم بعمليات التهريب وترهيب الآمنين هي الميليشيات أنفسها.

وفي ضوء سيطرة الميليشيات والتغيير الديموغراقي الذي تعمل عليه في ديالى يخشى مواطنو المحافظة من الحديث عن الفظائع والجرائم التي ترتكب بحقهم.