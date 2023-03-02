قتلى وجرحى واحتجاز رهائن على الحدود الروسية الأوكرانية

شنت مجموعات أوكرانية، اليوم الخميس، هجومًا على مقاطعة بريانسك الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية، في تصعيد جديد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واحتجاز رهائن.

عمليات تخريبية

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، قيام مجموعة سمّاها تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية.

وأضاف المسؤول أن تلك المجموعة نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة، خلّفت قتلى وجرحى.

قتلى وجرحى

كما تابع ألكسندر بوغوماز، في قناته عبر تطبيق تليغرام، بأن تلك المجموعة تسللت من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان.

وأوضح أنها فتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وأعلن أيضاً أن القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على المجموعة المتسللة، وفق تعبيره.

قصف أوكراني

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك، أن المجموعة احتجزت 6 مواطنين كرهائن في مقاطعة بريانسك، بعدما شنت القوات الأوكرانية هجوماً آخر على مقاطعة كليموفسك، ونتيجة سقوط من طائرة بلا طيار، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني، ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع.

كذلك تعرضت قرية لوماكوفكا، في منطقة ستارودوبسكي، لقصف أوكراني بقذائف الهاون، ولم تسجل إصابات نتيجة القصف.

وأفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، بقصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تتكينو بمنطقة كورسك، حيث أسفر عن وقوع ضحايا.