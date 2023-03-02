Icon

ضبط نحو 5 ملايين قرص من الإمفيتامين ومستقبلها السوري Icon رحَّالة ألماني يزور معالم المملكة على دراجته الهوائية Icon طفل الـ3 أعوام يكفكف دموع والدته ويأسر القلوب Icon السديس: تحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان Icon أبها يتألق بعد التأخر في النتيجة Icon دائرة الحكام: هدف النصر الثاني ضد التعاون صحيح Icon مخاوف من عاصفة مرعبة قد تضرب الشمس Icon طريقة لحساب كم المتبقي من درجات في الفصل الدراسي الثالث للنجاح Icon ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على إس 400 Icon الأخضر يكسو الفياض والشعبان بتبوك مع بواكير بداية الربيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
هجوم خطير شنته كييف على مقاطعة بريانسك

قتلى وجرحى واحتجاز رهائن على الحدود الروسية الأوكرانية

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
قتلى وجرحى واحتجاز رهائن على الحدود الروسية الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شنت مجموعات أوكرانية، اليوم الخميس، هجومًا على مقاطعة بريانسك الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية، في تصعيد جديد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واحتجاز رهائن.

عمليات تخريبية

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، قيام مجموعة سمّاها تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية.

وأضاف المسؤول أن تلك المجموعة نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة، خلّفت قتلى وجرحى.

قتلى وجرحى

كما تابع ألكسندر بوغوماز، في قناته عبر تطبيق تليغرام، بأن تلك المجموعة تسللت من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان.

وأوضح أنها فتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وأعلن أيضاً أن القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على المجموعة المتسللة، وفق تعبيره.

قصف أوكراني

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك، أن المجموعة احتجزت 6 مواطنين كرهائن في مقاطعة بريانسك، بعدما شنت القوات الأوكرانية هجوماً آخر على مقاطعة كليموفسك، ونتيجة سقوط من طائرة بلا طيار، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني، ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع.

كذلك تعرضت قرية لوماكوفكا، في منطقة ستارودوبسكي، لقصف أوكراني بقذائف الهاون، ولم تسجل إصابات نتيجة القصف.

وأفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، بقصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تتكينو بمنطقة كورسك، حيث أسفر عن وقوع ضحايا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم