قتل زوجته و6 من أسرتها في جلسة صلح

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أقدم شخص على قتل زوجته ووالديها وأخيها وأبنائها، خلال جلسة صلح على إثر خلافات زوجية، في حادثة مأساوية شهدتها محافظة الإسكندرية المصرية، أمس الثلاثاء.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص النار على أسرته في منطقة أبو سليمان بمحافظة الإسكندرية، وسقوط ضحايا.
ووصل رجال المباحث على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل 7 أشخاص (سيدة ووالديها وشقيقها وأبنائها)، جراء إطلاق زوج المجني عليها النار عليهم.
وأفادت التحريات، بأن مشاجرة وقعت بين الجاني وزوجته، خلال جلسة صلح بينهما، لرفضها الرجوع إليه، ليخرج الزوج سلاحًا ناريًّا بحوزته ويطلق النار على الجميع.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، حيث باشرت التحقيقات معه.