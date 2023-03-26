قتيلان بإطلاق نار في ألمانيا

أكدت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، سقوط قتيلين بعد إطلاق نار في مدينة هامبورغ، وأضافت أن العملية ذات الصلة انتهت إلا أنها فتحت تحقيقاً.

تفاصيل الحادث

وأحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار، وسبق أن ذكرت صحيفة “بيلد” أنه جرى استدعاء الشرطة بعد وقت قليل من منتصف الليل، وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع.

يأتي ذلك في أعقاب إصابة ثلاثة أشخاص في برلين إثر هجوم نفذه رجل باستخدام قنبلة يدوية وسكين مساء أمس الجمعة، وقالت شرطة برلين أمس السبت إن إحدى الضحايا يبلغ من العمر 61 عامًا في حالة حرجة.

تحقيق في الحادث

وتولت لجنة جرائم القتل التحقيق في جريمة الشروع في القتل، وحاول المشتبه فيه الفرار، لكن قبض عليه، ولا تزال خلفية الهجوم غير واضحة.

ويشتبه في أن منفذ الهجوم فجر القنبلة اليدوية حوالى الساعة الحادية عشرة والربع مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أمام مدخل مبنى سكني، بحسب معلومات الشرطة، وأسفر الهجوم عن إصابة امرأتين 42 و48 سنة والرجل البالغ من العمر 61 سنة.

نقل الجرحى

وبحسب المعلومات، فإن منفذ الهجوم، هاجم إحدى المرأتين والرجل بسكين وألحق بهما مزيداً من الإصابات، وقالت الشرطة إن الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفيات.

ووفقاً للشرطة، فقد هرب المهاجم بعد الحادثة إلى حديقة قريبة، بيد أن قوات الأمن لاحقته وقامت باعتقاله، وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه حتى الآن لم تتضح العلاقة بين منفذ الهجوم والمصابين.

ويتواصل التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة، وبحسب الشرطة، فإن منفذ الهجوم صربي وكذلك المرأتان، بينما ينحدر المصاب صاحب الجروح الخطيرة من البوسنة والهرسك.