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تصاعد الدخان من قُمرة القيادة

قتيل ومصابان في تحطم طائرة بجزيرة أمريكية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
قتيل ومصابان في تحطم طائرة بجزيرة أمريكية
المواطن - فريق التحرير

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تحطمت طائرة صغيرة كانت تحاول العودة إلى مطار في جزيرة لونغ آيلاند الأمريكية بعد أن أبلغ الطيار عن وجود دخان في قمرة القيادة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بحسب مسؤولين.

إشارة استغاثة

وتحطمت الطائرة من طراز “بايبر بي إيه 28″، أمس الأحد، أثناء عودتها لمحاولة الهبوط الاضطراري في مطار ريبابليك في فارمنغديل، على بعد حوالي 32 كيلومترًا شرق مدينة نيويورك، حسبما قالت السلطات.

وقالت شرطة مقاطعة سوفولك إن الطائرة ذات المحرك الواحد أقلعت من نفس المطار الساعة الثانية و18 دقيقة بعد الظهر، وأصدر الطيار إشارة استغاثة بعد وقت قصير، ونوه إلى وجود دخان في قمرة القيادة.

وقوع مصابين

وأوضح البيان أن الطائرة عادت نحو المطار لتهبط اضطراريًا لكنها تحطمت عند الساعة الثانية و58 دقيقة بعد الظهر بالقرب من تقاطع في نورث ليندنهورست، وهو تقاطع ليس بعيدًا عن مسار سكة حديد لونغ آيلاند.

تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث وتم نقل الاثنين الآخرين بواسطة مروحية إخلاء طبي إلى مستشفى في المنطقة في حالة حرجة، بحسب بيان صادر عن مفوض دائرة الشرطة، رودني هاريسون.

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