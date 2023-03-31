قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه

يطمح نادي الهلال مع ناديي الشباب والاتحاد في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حال أراد الهلال التعاقد مع بنزيما فسيكون عليه إما التخلي عن المالي موسى ماريجا أو التخلي عن النيجيري أوديون إيجالو لقيد النجم الفرنسي بدلًا من واحد منهما.

وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن.

ويُعد بنزيما من الركائز الأساسية في صفوف ريال مدريد، سواء لدوره الفني داخل الملعب، أو دوره القيادي خارجه، وتُشير التقارير إلى رغبة الإدارة في تمديد عقده لمدة موسم رياضي واحد.

سبب رغبة الهلال في ضم كريم بنزيما

وارتبط اسم بنزيما باللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، وذكر موقع “sportskeeda”، أن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي، للرد على صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وأشار موقع “sportskeeda”، إلى أن الهلال ليس الوحيد الذي يرغب في ضم كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، حيث إنه مطلوب في نادي الشباب أيضًا، الذي يطمح لضم صفقات عالمية.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي أن نادي الاتحاد أقرب بنسبة 90% من بنزيما.

وتحدث الجداوي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا لضم اللاعب الفرنسي وهو سيكون اتحاديًّا بنسبة 90%”.

وواصل الجداوي قائلًا: “أنمار الحائلي رئيس النادي قدم مهر بقاؤه في رئاسة النادي لفترة قادمة بسبب ما يصنعه حاليًّا”.