قرارات صارمة من تيك توك بشأن المراهقين

كشف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أن المراهقين على تيك توك سيحصلون على حدود زمنية تلقائية مدتها 60 دقيقة على التطبيق خلال الأسبوعين المقبلين.

رقم التعريف الشخصي

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، سيتم تسليم كل حساب ينتمي إلى مستخدم أقل من 18 عامًا الحد الزمني، بمجرد أن يقضي المستخدم أكثر من 60 دقيقة على التطبيق، سيضطر إلى إدخال رقم التعريف الشخصي لرمز المرور لمواصلة المشاهدة.

وأضافت الصحيفة: الفكرة هي أنه من خلال إجبار المراهقين على اتخاذ قرار نشط لمواصلة المشاهدة، سيكون لديهم وعي أفضل بالمدة التي يقضونها على التطبيق كل يوم.

إنشاء حد زمني

وقرر المراهقون إلغاء الحد الزمني البالغ 60 دقيقة وقضاء أكثر من 100 دقيقة على التطبيق كل يوم، فسيتم إعطاؤهم الآن مطالبة بإنشاء حد زمني يومي للشاشة.

هذا بالإضافة إلى تقرير إخباري أسبوعي للرسائل يلخص مقدار الوقت الذي أمضوه على تيك توك.

وأفاد كورماك كينان، رئيس الثقة والأمان في تيك توك : نريد أن يشعر مجتمعنا بالسيطرة على استخدام حساب تيك توك الخاصة بهم”.