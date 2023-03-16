قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال طلب من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين حكام أجانب في 4 مباريات له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: إن إدارة أزرق الرياض طلبت استقدام حكام أجانب، وذلك في مباريات الطائي والنصر والاتحاد والرائد في دوري روشن.

يذكر أن أزرق الرياض كان صعد لنصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه على نادي الفتح أول أمس الثلاثاء في دور ربع النهائي.

تأجيل الكلاسيكو

وكشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد حول وجود رغبة لتأجيل مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، والمقرر إقامتها يوم 23 إبريل المقبل.

وسيلعب الهلال ضد الاتحاد في دور نصف النهائي، قبل 6 أيام من خوض أزرق الرياض لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل ضد نادي أوراوا الياباني في الرياض.

وكشف برنامج ملعب SBC عبر حسابه في “تويتر” أن مصدر رسمي في الهلال كشف للبرنامج أن الكلاسيكو أمام الاتحاد لن يتم تأجيله وسيقام في موعده يوم 23 إبريل.