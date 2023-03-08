قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا في منطقة راماريدي بالهند مصرعها داخل منزلها، في أعقاب هجوم مجموعة من القرود عليها.

تفاصيل الهجوم

ووقع هجوم من قبل مجموعة قرود عدوانية، بينما كانت في طريقها إلى الحمام بمنزلها.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تشتبه الشرطة أن السيدة انزلقت وضرب رأسها بالأرض أثناء محاولتها الهروب من القرود، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة حوادث تتكرر في الهند.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المسنة المتقاعدة التي تعيش مع ابنتها في قرية راماريدي كانت بمفردها وقت الهجوم، أما ابنتها، التي كانت بعيدة لحضور حفل زفاف، نقلت والدتها في وقت لاحق إلى المستشفى، حيث توفيت متأثرة بجراحها.