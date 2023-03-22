قصة بطل .. جابر الريثي ضحى بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من السيل

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عثر رجال الإنقاذ والدفاع المدني بعد 6 أيام من البحث على جثة البطل الشهيد جابر الريثي، الذي جرفه السيل في محافظة الريث بـ جازان بعد إنقاذه لـ أبناء أخيه من سيل عارم.
أنقذ المحتجزين لكنّه غرق!
فقدان مواطن في #جازان بعد مخاطرته بنفسه لإنقاذ أبناء أخيه المحتجزين في سيل وادي #يخرف غرب محافظة #الريث#السعودية@khaled_aasere pic.twitter.com/jHAOs5B8cZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 15, 2023
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا للمواطن جابر الريثي الذي ضحى بحياته وتمكن من إنقاذ أرواح أبناء أخيه في مشهد بطولي يعكس المعدن النفيس لهذا الشعب العظيم ولشباب المملكة.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فقد فَقَدَ مواطن في جازان حياته بعد مخاطرته بنفسه لإنقاذ أبناء أخيه المحتجزين في سيل وادي يخرف غرب محافظة الريث.
وقدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازيه لذوي الغارقين في سيول وادي “مشلحة” بمحافظة صبيا، ومحافظة الريث.
ونقل تعازي أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لإبراهيم بن محمد مساوى بقرية “الجر الأعلى” في صبيا، الذي توفي أطفاله الأربعة رؤى، وريناس، وشادي، وريفان، ووالد.
كما قدم نائب أمير المنطقة، التعازي لأسرة الغريق البطل جابر بن طاوي الريثي بالريث، داعيًا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.
من جانبهما، قدمت أسرتا المتوفين، شكرهما للقيادة ولأمير منطقة جازان ونائبه، لما وجدوه من اهتمام ومتابعة أثناء عملية البحث عن المتوفين، ما خفف عنهم هذا المصاب الجلل.
وكان الدفاع المدني شدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والمستنقعات المائية، والأودية، والسدود.
وتداول مغردون مقطع فيديو وثق مشاركة جموع غفيرة من المواطنين من جازان ومن مختلف المناطق في تشييع جنازة البطل جابر الريثي.
يذكر أن محافظة الريث شهدت خلال الآونة الأخيرة هطول أمطار غزيرة وجريانًا للسيول في العديد من الأحياء.
وغرد أبو مشعل بقوله: “نسأل الله له الرحمة والمغفرة ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون هذا فخر جازان”.
وقال محمد قاسم هملان: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.