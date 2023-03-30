Icon

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله Icon اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف Icon رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كان هناك عجز في الميزانية بـ المعارف

قصة خطاب شهير أرسله عبدالعزيز الخويطر للمالية ورفضه عندما أصبح وزيرًا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
قصة خطاب شهير أرسله عبدالعزيز الخويطر للمالية ورفضه عندما أصبح وزيرًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الكاتب قينان الغامدي، قصة الخطاب الشهير الذي أرسله وزير التعليم د. عبدالعزيز الخويطر، لوزارة المالية، ورفضه عندما أصبح وزيرًا للمالية.

وقال الغامدي خلال لقائه مع برنامج الليوان على قناة الإخبارية: إنه أجرى لقاء مصور مع الدكتور عبدالعزيز- الله يرحمه- في أحد الأعياد في الرياض، وخلال اللقاء تطرق الحديث إلى قصة رفضه للخطاب الشهير في وزارة المالية.

قصة الخطاب

ونقل الغامدي، عن الخويطر- رحمه الله- قوله: إن الناس تناقلت الواقعة بطريقة طريفة ولكن الواقع مختلف تمامًا، موضحًا أن أي خطاب يخرج من وزارة المعارف باعتباره وزير المعارف وقته، ليس هو من يكتبه بنفسه، فهناك مدراء ووكالات ووكلاء، وجهات مختصة، وشؤون مالية، كافة الجهات تقوم بدراسة الموضوع وفي النهاية يرد عليه للحصول على موافقته، فيتم كتابة خطاب بناء على الدراسة المعدة ويرسل لمن يهمه الأمر.

دعم مالي

وتابع: كان هناك عجز في ميزانية الوزارة بـ نحو 25 مليون ريال، وكان بحاجة إلى دعم من وزارة المالية، لذلك تم إرسال الخطاب.

ولفت إلى أن وزير المالية حينها سافر أو ذهب للحصول على جائزة تقريبًا، فكلف الخويطر بـ مهمة الوزارة.

واستطرد نقلًا عن حديث الخويطر: من ضمن المعاملات وصل خطاب وزير المعارف الذي هو نفسه شخصيًّا يقول إنه خطاب أحالته له الجهات المختصة بوزارة المالية، ووزير المالية كان سيفعل ذلك لو كان موجودًا، فتم دراسة الموضوع، ووجدوا أن الوزارة لا تستحق الدعم المطلوب، فكتبوا خطابًا ردًّا على وزارة المعارف الذي هو الخويطر بتوقيع وزير المالية المكلف الذي هو الخويطر أيضًا وتم إرساله إلى وزارة المعارف بالرفض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم