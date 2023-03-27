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أدت لانفصالهما واستحواذ عبدالله بن مساعد على إدارة النادي بمفرده

قصة خلاف عبدالله بن مساعد مع شريكه في إدارة شيفيلد يونايتد

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ صباحاً
قصة خلاف عبدالله بن مساعد مع شريكه في إدارة شيفيلد يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأمير عبدالله بن مساعد عن تفاصيل خلافه مع شريكه كيفين ماكين في إدارة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي التي أدت لانفصالهما عن إدارة النادي معًا.

وقال عبدالله بن مساعد في برنامج “ذات مع سامي الجابر”: “ماكين كان شخصًا انتهازيًّا وأراد مني أن أشتري عقارًا ولكنه وضع مبلغًا تعجيزيًّا لكي أشتريه وهو 50 مليون جنيه إسترليني وفق بنود عقد الإدارة بيني وبينه، فحاول عرض سعر قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني لكي أشتري العقار، لكنني أحضرت ممولًا لي بسعر قيمته 26 مليون جنيه إسترليني وبقيت في الإدارة وجعلته يبيع نصف حصته في نادي شيفيلد يونايتد بنسبة 50%”.

وأضاف: “هذا الشريك لجأ إلى القضاء لكنه خسر كافة قضاياه وكانت خسائر مالية كبيرة”.

 

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