قصة خلاف عبدالله بن مساعد مع شريكه في إدارة شيفيلد يونايتد

كشف الأمير عبدالله بن مساعد عن تفاصيل خلافه مع شريكه كيفين ماكين في إدارة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي التي أدت لانفصالهما عن إدارة النادي معًا.

قصة خلاف الأمير عبدالله بن مساعد مع شريكه كيفين ماكين في إدارة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي#ذات_عبدالله_بن_مساعد@Saudi49er@SamiAlJaber pic.twitter.com/Fxu1r0mcTL — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 26, 2023

وقال عبدالله بن مساعد في برنامج “ذات مع سامي الجابر”: “ماكين كان شخصًا انتهازيًّا وأراد مني أن أشتري عقارًا ولكنه وضع مبلغًا تعجيزيًّا لكي أشتريه وهو 50 مليون جنيه إسترليني وفق بنود عقد الإدارة بيني وبينه، فحاول عرض سعر قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني لكي أشتري العقار، لكنني أحضرت ممولًا لي بسعر قيمته 26 مليون جنيه إسترليني وبقيت في الإدارة وجعلته يبيع نصف حصته في نادي شيفيلد يونايتد بنسبة 50%”.

وأضاف: “هذا الشريك لجأ إلى القضاء لكنه خسر كافة قضاياه وكانت خسائر مالية كبيرة”.