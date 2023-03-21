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تصريحات وزير المالية الإسرائيلي أثارت غضبًا

قصة صورة أجبرت الأردن على استدعاء السفير الإسرائيلي

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
قصة صورة أجبرت الأردن على استدعاء السفير الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

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أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، غضبًا في الأردن بعدما اعتلى منصة وعليها ما تسـمى “خارطة أرض إسرائيل” مع ضم الأردن، لإلقاء كلمة له في باريس، وفي المقابل تحرك الأردن رسميًا احتجاجاً على استفزاز الوزير للأردن شعباً وحكومة.

احتجاج رسمي

وقال سموتريتش، خلال كلمته أمام المشاركين في الأمسية لإحياء ذكرى كوبفر، إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وأضاف: “هذا الشعب الفلسطيني ليس إلا اختراعًا يعود عمره إلى أقل من 100 سنة”.

من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد في باريس، خريطة لـ إسرائيل”تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

خرق للأعراف

ورأت الوزارة، في بيان رسمي، أن تصرف الوزير يمثل تحريضاً أرعن، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، إن بلاده تدين التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة، وفقًا لكلامه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

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