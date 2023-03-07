قصة قرية في عسير عمرها 500 عام تخلى عنها سكانها

وثقت قناة “العربية السعودية” لقطات من قرية أثرية مهجورة في مركز قنا بمنطقة عسير، يزيد عمرها عن 500 عام، تخلى عنها سكانها منذ سنوات.

قرية أثرية مهجورة فى مركز #قنا في منطفة #عسير يزيد عمرها على ٥٠٠ سنة، تخلى عنها سكانها منذ سنوات.. تعرّف على قصتها

عبر: @khaled_aasere pic.twitter.com/8dVL7Mw6DG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 7, 2023

وأوضح أحد سكان القرية قديمًا محمد مفرح في حديثه لـ”العربية السعودية”، أن القرية تابعة لمركز قنا ويقدر عمرها بنحو 500 أو 600عام ، حيث تضم الكثير من المباني الأثرية.

ولفت مفرح إلى أن سكان القرية قديمًا كانوا يعتمدون على المحاصيل الزراعية كالذرة والحلف والسمسم، أما المياه فكانت مصدرها الأمطار وعندما تنتهي يحصلون عليها من موارد بعيدة لذا كانت الحياة صعبة.

وتحدث مفرح عن أحد المساجد بالقرية والتي يزيد عمرها عن 200 عامًا، بالإضافة لشجر الآراك وما تحويه القرية من مقابر أثرية يقطنها الجدود، لكنه لا يعلم أصحابها وقيل بأنه أصابهم المرض فدفنوا جميعًا مقابر واحدة، ورغم تخلي السكان عن القرية منذ سنوات إلا أن مفرح لا زال يحبها لأنها تحوي ذكريات طفولته.