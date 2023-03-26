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كانت ذاهبة إلى رحلة لأحلامها

قصة لا تصدق لفتاة تفقد أطرافها الأربعة بسبب لدغة بعوضة!

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
قصة لا تصدق لفتاة تفقد أطرافها الأربعة بسبب لدغة بعوضة!
المواطن - ترجمة : منة الله أشرف

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استيقظت فتاة ثلاثينية من غيبوبة لتجد أنها باتت بلا ذراعين أو أرجل وذلك بسبب لدغة بعوضة أُصيبت بها في رحلة أحلامها في إفريقيا.

رحلة الأحلام تنتهي بشكل غير متوقع

وبحسب صحيفة The Sun، قالت تاتيانا تيمون، 35 عامًا، إنها ذهبت من كامبرويل جنوب لندن، في رحلة أحلامها إلى أنغولا كجزء من فرقة رقص، لكن صحتها بدأت تتدهور عندما عادت إلى المملكة المتحدة، وكانت قد أمضت عشرة أيام في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا قبل أن تطير إلى بلدها وفي غضون أيام أصبحت ضعيفة للغاية.

تم نقل تاتيانا إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أنها مصابة بنوع مميت من الملاريا، وقد أصيبت بالمرض بعد أن لدغتها بعوضة أثناء تواجدها في الخارج في مايو 2022.

قصة لا تصدق لفتاة تفقد 4 أطرافها بسبب لدغة بعوضة !

وسرعان ما ساءت حالتها واضطر المسعفون إلى وضع تاتيانا في غيبوبة مستحثة بعد أن أصيبت بالإنتان، متابعة: كل أصدقائي وعائلتي كانوا قلقين لأن الطبيب كان يخبرهم أنني سأموت، ولوقف انتشار تسمم الدم إلى أعضائي الحيوية، اتخذ الأطباء قرارًا ببتر أطرافي الأربعة.

وأضافت تاتيانا: عندما استيقظت من الغيبوبة التي عرفتها، رأيت أنني في المستشفى، وعرفت أن شيئًا ما قد حدث لي، في ذلك الوقت لم أكن أعرف مدى سوء الأمر.

قصة لا تصدق لفتاة تفقد 4 أطرافها بسبب لدغة بعوضة !

الأمل لا يزال موجودًا

تعمل تاتيانا الآن على أن تصبح مستقلة تمامًا ولديها أذرع وأرجل صناعية، وتشارك التحديثات على صفحتها على إنستقرام وتتعهد بالبقاء إيجابية، وكتبت تاتيانا في منشور واحد: الآن، حتى بدون أطراف، أعلم أنني سأعود إلى صالة الألعاب الرياضية، أنا مصممة على العودة إلى طبيعتي الصحية، عقليًا وجسديًا.

تقوم تاتيانا بجمع التبرعات على أمل شراء أطراف صناعية جديدة، والتي يمكن أن تصل تكلفتها إلى 160 ألف جنيه إسترليني. مضيفة: ما حدث قد حدث، وأنا بحاجة للتعامل مع الواقع.

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