قصة مواطن حصل على وظيفة بسبب شجرة

روى مواطن، قصة حصوله على وظيفة تمكنه من العيش في نفس مستواه المادي، بعدما سقى شتلة شجرة صغيرة على طريق عام في مكة المكرمة.

وبحسب مقطع فيديو نشره المواطن عبر تطبيق “تيك توك” ، أوضح فيها أنه ذهب ليقدم على وظيفة إضافية في شركة، مقر إدارتها في مكة، وأثناء ذلك، وجد شجرة صغيرة، فسقاها بالماء، محتسبًا أجر سقايتها عند الله أن يهبه وظيفة تناسبه.

وبعد مرور 3 أسابيع حصل المواطن على وظيفة قائلًا :” شوفوا ربنا جابني هنا”.

وأوضح، أنه توظف في البداية في الدور الأول، وبعدها انتقل لدور علوي (الرابع أو الخامس)، معلقا: وأنعم الله عليّ بزملاء عمل فوق ما تتخيلوا”.

ونصح المواطن، الآخرين أن يستثمروا في الشارع العام، في سقاية الزرع أو توصيل شخص مشوار، أو ما شابه ذلك، وأن يطلبوا من الله أن يجعل أجر ما فعلوا من خير في قضاء حوائجهم.