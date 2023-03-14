قصة مواطن حصل على وظيفة بسبب شجرة

انتصار كبير للدبلوماسية السعودية في ملف العلاقات مع إيران إزالة غضروف تعيد الحركة لمريض في عنيزة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار
روى مواطن، قصة حصوله على وظيفة تمكنه من العيش في نفس مستواه المادي، بعدما سقى شتلة شجرة صغيرة على طريق عام في مكة المكرمة.
وبحسب مقطع فيديو نشره المواطن عبر تطبيق “تيك توك” ، أوضح فيها أنه ذهب ليقدم على وظيفة إضافية في شركة، مقر إدارتها في مكة، وأثناء ذلك، وجد شجرة صغيرة، فسقاها بالماء، محتسبًا أجر سقايتها عند الله أن يهبه وظيفة تناسبه.
وبعد مرور 3 أسابيع حصل المواطن على وظيفة قائلًا :” شوفوا ربنا جابني هنا”.
وأوضح، أنه توظف في البداية في الدور الأول، وبعدها انتقل لدور علوي (الرابع أو الخامس)، معلقا: وأنعم الله عليّ بزملاء عمل فوق ما تتخيلوا”.
ونصح المواطن، الآخرين أن يستثمروا في الشارع العام، في سقاية الزرع أو توصيل شخص مشوار، أو ما شابه ذلك، وأن يطلبوا من الله أن يجعل أجر ما فعلوا من خير في قضاء حوائجهم.