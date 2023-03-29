قصة مواطن في حائل يحتفظ بطيره المتوفى منذ 19 عامًا

كشفت قناة العربية، واقعة جسدت نوعًا مختلفًا من الوفاء، بطلها مواطن من منطقة حائل يدعى زعل الشمري، ويهوى تربية الصقور.

قصة وفاء مختلفة..

زعل الشمري اعتزل "الصقارة" بعد وفاة "طيره" قبل 19 عاماً ولا يزال يحتفظ ببقاياه حتى يراه بشكل يومي#حائل#السعودية@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/hEe7rhgFNx — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023

قال الشمري: إنه كان يهوى تربية الصقور، وكان لديه صقر عاش معه سنوات كثيرة، إلا أن موت الطائر جعله يتوقف من بعدها عن تربية الصقور.

ترك المهنة منذ 19 عامًا

أوضح الشمري أنه ترك المهنة منذ نحو 19 عامًا بعد وفاة طيره، الذي يدعى عماش، ليحتفظ به بعد وفاته ببقائه في المنزل حتى يراه بشكل يومي.