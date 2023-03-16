قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره

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قال متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي في ولاية أريزونا الأمريكية إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن مساره في غرب الولاية.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه لم ترد تقارير فورية عن حدوث تسربات بعد انحراف القطار عن مساره في مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.
وتم إخطار مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي (NTSB) وسكة حديد BNSF ويقومان بالتحقيق في الأمر.
يذكر أن انحراف قطار الشحن نورفولك الجنوبي، عن مساره في فبراير الماضي، الذي كان يضم 50 عربة، 10 منها تحمل كلوريد الفينيل، أدى إلى تسرب أكثر من مليون برميل من المواد الخطرة والملوثات في البيئة المحيطة ببلدة شرق فلسطين في أوهايو.
وفي أوائل شهر مارس الحالي، انحرف قطار شحن يضم 212 قاطرة محملة بمواد خطيرة عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو.