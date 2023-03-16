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تكرار حوادث السكك الحديدية بالولايات المتحدة

قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره
المواطن - فريق التحرير

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قال متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي في ولاية أريزونا الأمريكية إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن مساره في غرب الولاية.

انحراف القطار

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه لم ترد تقارير فورية عن حدوث تسربات بعد انحراف القطار عن مساره في مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.

وتم إخطار مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي (NTSB) وسكة حديد BNSF ويقومان بالتحقيق في الأمر.

تكرار حوادث القطارات

يذكر أن انحراف قطار الشحن نورفولك الجنوبي، عن مساره في فبراير الماضي، الذي كان يضم 50 عربة،  10 منها تحمل كلوريد الفينيل، أدى إلى تسرب أكثر من مليون برميل من المواد الخطرة والملوثات في البيئة المحيطة ببلدة شرق فلسطين في أوهايو.

وفي أوائل شهر مارس الحالي، انحرف قطار شحن يضم 212 قاطرة محملة بمواد خطيرة عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو.

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