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بعد إعلان خطوبته من امرأة تصغره بنحو 26 عامًا

قطب الإعلام روبرت مردوخ يستعد للزواج للمرة الخامسة

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
قطب الإعلام روبرت مردوخ يستعد للزواج للمرة الخامسة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن قطب الإعلام الأسترالي- الأمريكي روبرت مردوخ، البالغ من العمر 92 عامًا، يستعد للزواج للمرة الخامسة بعد إعلان خطوبته من امرأة تصغره بنحو 26 عامًا.

خطوبة مردوخ

ووفقًا لصحيفة صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، اليوم الاثنين، فإن مردوخ الذي يملك مئات المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أنهى إجراءات طلاقه من زوجته الرابعة جيري هول العام الماضي.

وقالت الصحيفة: إن مردوخ أعلن خطوبته أخيرًا على آن ليزلي سميث البالغة من العمر 66 عامًا، والتي عملت سابقًا في شرطة سان فرانسيسكو، وكانت متزوجة سابقًا من المغني تشيستر سميث، الذي توفي عام 2008.

الزواج الأخير

وأشارت الصحيفة إلى أن مردوخ وسميث التقيا قبل ستة أشهر، بعد وقت قصير من انتهاء زواجه من هول البالغة 66 عامًا، مضيفة أنها ستكون المرة الخامسة التي يتزوج فيها مردوخ.

وتابعت الصحيفة: “تقدم مردوخ لخطبة سميث في مدينة نيويورك يوم الجمعة بالتزامن مع عيد القديس باتريك، وقدم لسميث خاتم سوليتير من ألماس قائلًا لها: أنا ربع أيرلندي”.

ونقلت الصحيفة عن مردوخ قوله: “كنت متوترًا للغاية، كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني كنت أعلم أن هذا الزواج سيكون الأخير. من الأفضل أن يكون.. أنا سعيد”.

 

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