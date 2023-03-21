قطر تعلن الخميس غرة شهر رمضان 1444

أعلنت قطر، مساء اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، والخميس سيكون غرة شهر رمضان المبارك.

تعذر رؤية الهلال بالمملكة

وأعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.