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بسبب جاسيك زادت السياحة زيادة ضخمة

قط مشهور يجذب السياح لمدينة بولندية

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
قط مشهور يجذب السياح لمدينة بولندية
المواطن - فريق التحرير

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قطع محبو القطط عشرات الأميال للوصول إلى مدينة شتشيتسين البولندية، لإلقاء نظرة على “جاسيك”، القط المكتنز بلوني فرائه الأسود والأبيض، الذي انتشر انتشارًا واسعًا على الإنترنت، وصار نجمًا على وسائل للتواصل الاجتماعي.

القط جاسيك

ووفقًا لصور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يسترخي القط فوق بطانية صغيرة في صندوق خشبي مفتوح الواجهة من صنع مالكه، ويعيش في شارع كاشوبسكا منذ أكثر من 10 أعوام.

وأضحى منزله المقصد الأعلى تقييما في مدينة شتشيتسين على تطبيق خرائط غوغل حيث تفوق موقع “القط جاسيك” على الخريطة، الذي تلقى عشرات تقييمات “الخمس نجوم”، على معالم جذب مثل قلعة النهضة، ليتربع على عرش المركز الأول. والموقع موجود على الخريطة بالقرب من متجر يبيع حقائب مزينة بوجه القط.

كيم كارداشيان عالم القطط

وأعلنت كارولينا نوفاك، مديرة الحساب الرسمي على “تيك توك” لمنطقة ويسترن بوميرانيا، حيث تقع المدينة التي يعيش فيها “جاسيك”: “أنه بمثابة كيم كارداشيان (نجمة تلفزيون الواقع) عالم القطط. بدأ السياح في البحث عنه عندما اكتسب شعبية على الإنترنت”.

وأردف شيمون ماكسميوك، وهو موظف في مركز معلومات سياحي في شتشيتسين، إن قصص من يأتون من أماكن بعيدة لرؤية جاسيك “مذهلة”.

زيادة السياحة

وتابع: “جاء رجل من النرويج على متن رحلة جوية. وقال إن جاسيك دفعه إلى اتخاذ القرار بالقدوم إلى هنا. بسبب جاسيك زادت السياحة زيادة ضخمة، أكثر بكثير من توقعاتي أو تخيلاتي”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويرجع بعض المعجبين شهرة جاسيك إلى وجهه اللطيف المحبب، بينما يقول آخرون إن شهرته هي التي تجذب الزوار إلى مدينة تشتهر بالفعل بقلاع تاريخية وحدائق ومناظر طبيعية خلابة عند النهر.

لكن بعض سكان شتشيتسين أعربوا عن قلقهم من الأمر أيضًا. وتقول ممرضة في جمعية شتشيتسين لرعاية الحيوانات، إن الناس يقدمون طعامًا “غير مناسب” لجاسيك.

 

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