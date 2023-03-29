قفزة تشهدها ثروات أغنى 3 أثرياء حول العالم

شهدت ثروات أغنى 3 أشخاص حول العالم قفزة بنحو 80.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس تسلا أكثرهم زيادة.

أرنو يحتفظ بالصدارة

واحتفظ الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، بصدارة قائمة أغنى رجل بالعالم، بفارق 13 مليار دولار عن ماسك، فيما يشغل مؤسس أمازون جيف بيزوس المرتبة الثالثة.

وزادت ثروة ماسك، الذي يحل ثانيًا بقائمة أثرياء العالم، بنحو 38.8 مليار دولار، يليه الفرنسي، برنارد أرنو، بعدما زادت ثروته بنحو 26.8 مليار، ثم جيف بيزوس مؤسس أمازون بزيادة قدرها 14.5 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء.

أغنى 10 رجال حول العالم

ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات جاءت قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم بنهاية ختام عام 2022 كالتالي:

1- برنارد أرنو

تربع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو على عرش أغنى رجل في العالم محتلًا المركز الأول، بصافي ثروة بلغ 192 مليار دولار.

2- إيلون ماسك

استقر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في المركز الثاني، بصافي ثروة قدرها 187 مليار دولار.

3- جيف بيزوس

ظل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس في المركز الثالث، وسجل صافي ثروة بلغ حوالي 121 مليار دولار.

4-بيل غيتس

احتل الملياردير الأمريكي بيل غيتس المركز الرابع بثروة تصل إلى 117 مليار دولار.

5- وارن بافيت

جاء وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثاواي، بالمرتبة الخامسة، بثروة تقدر حاليًا بحوالي 107 مليارات دولار.

6- لاري إليسون

واصل الملياردير الأمريكي لاري إليسون الحفاظ على المركز السادس بقائمة أغنى 10 أثرياء في العالم هذا الأسبوع، بصافي ثروة بلغ 102 مليار دولار.

7- ستيف بالمر

بقي الملياردير الأمريكي ستيف بالمر في المركز السابع بصافي ثروة قدره 92.1 مليار دولار.

8- لاري بايج

جاء الملياردير الأمريكي لاري بايج، مؤسس غوغل مع سيرغي برين، هذا الأسبوع في المركز الثامن، بصافي ثروة بلغ 88.6 مليار دولار.

9- كارلوس سليم

تقدم الملياردير المكسيكي كارلوس سليم مرتبة واحدة هذا الأسبوع ليأتي بالمركز التاسع في قائمة أغنى 10 أثرياء بالعالم، بصافي ثروة بلغ 84.9 مليار دولار.

10- سيرغي برين

بينما تراجع الملياردير الأمريكي سيرغي برين، مؤسس غوغل مع لاري بايج، إلى المركز العاشر، بصافي ثروة بلغ 84.8 مليار دولار.